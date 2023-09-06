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        Haberler Gündem 'Balkan Turu' vaadiyle 173 kişiyi 2 milyon TL dolandıran şirket sahibi tutuklandı

        'Balkan Turu' vaadiyle 173 kişiyi 2 milyon TL dolandıran şirket sahibi tutuklandı

        İzmir merkezli tur şirketi sahibi Emine Yıldız, aralarında Mimarlar Odası Denizli Şubesi üyesi 61 kişinin de olduğu 173 kişiyi 'Balkan Turu' vaadiyle toplamda 2 milyon Türk Lirası dolandırdığı iddiasıyla Ankara'nın Mamak ilçesinde yakalanıp, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:28
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        Tur dolandırıcıları tutuklandı
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        Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Balkan Turu için düzenlediği organizasyonda İzmir merkezli bir tur şirketi sahibi Emine Yıldız ile görüşüp 61 üye için kişi başı 480 Euro ücret karşılığı anlaştı.

        Tura gitmek isteyen mimarlar dolandırıldı
        Tura gitmek isteyen mimarlar dolandırıldı

        Tur ücretini kredi kartı ve havale yöntemiyle alan Emine Yıldız, bir süre sonra ortadan kayboldu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLEN KİŞİ TUTUKLANDI

        Olayın bildirilmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bahse konu tur şirketinin sahibi olan Emine Yıldız'ın Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı belirledi.

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        TUTUKLANDI

        Adrese düzenlenen operasyonda, Emine Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Yıldız'ın, 61'i Denizli Mimarlar Odası Denizli Şubesinden olmak üzere toplam 173 kişiyi 2 milyon Türk Lirası dolandırdığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #balkan turu
        #Emine Yıldız
        #haberler
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