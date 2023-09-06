'Balkan Turu' vaadiyle 173 kişiyi 2 milyon TL dolandıran şirket sahibi tutuklandı

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Mimarlar Odası Denizli Şubesi, Balkan Turu için düzenlediği organizasyonda İzmir merkezli bir tur şirketi sahibi Emine Yıldız ile görüşüp 61 üye için kişi başı 480 Euro ücret karşılığı anlaştı.

Tur ücretini kredi kartı ve havale yöntemiyle alan Emine Yıldız, bir süre sonra ortadan kayboldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN KİŞİ TUTUKLANDI Olayın bildirilmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bahse konu tur şirketinin sahibi olan Emine Yıldız'ın Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı belirledi. REKLAM

TUTUKLANDI Adrese düzenlenen operasyonda, Emine Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Yıldız'ın, 61'i Denizli Mimarlar Odası Denizli Şubesinden olmak üzere toplam 173 kişiyi 2 milyon Türk Lirası dolandırdığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.