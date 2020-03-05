05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Balkan Tekstil Fuarı" Sırbistan'da başladı
- Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic: - "Fuar, Türkiye'nin yatırımları öncesinde yok olma tehlikesi yaşayan Sırbistan tekstil sanayisinin ne hızla iyileştiğinin bir göstergesi"
Türkiye'den firmaların da katıldığı Balkan Tekstil Fuarı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da başladı.
Fuarın açılışında konuşan Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, organizasyonun Sırbistan ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.
Küresel bir soruna dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu yılki fuarın rekor bir katılımla gerçekleşmesine engel olduğunu söyleyen Ljajic, Çin'den 12 firmanın salgın nedeniyle katılımlarını iptal ettiklerini açıkladı.
Ljajic, fuarın, Türkiye'nin yatırımları öncesinde yok olma tehlikesi yaşayan Sırbistan tekstil sanayisinin ne hızla iyileştiğinin de bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Sırbistan tekstil sanayisinin bugün 50 bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Ljajic, "Bölge ülkelerinin tekstil sanayilerinin en büyük sorunu ham madde ithalatıdır. Umarım Türk firmalarla Sırbistan'da ham madde fabrikası açmaları konusunda anlaşabiliriz." dedi.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de tekstil sektörünün günden güne büyüdüğüne işaret ederek, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda gelişme gösterdiğini söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019'da yüzde 6 oranında artış göstererek 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydeden Bilgiç, bu rakamın yakın zamanda 2 milyar dolara yükselmesini beklediklerini ifade etti.
Belgrad Fuar Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen fuar, 7 Mart'a kadar devam edecek.
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