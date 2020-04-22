Balkan Senfoni Orkestrası üyeleri TBMM'nin açılışının 100. yılı için "evlerinden" İstiklal Marşı'nı icra etti

AA

TBMM'nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klip üniversite ve konservatuvarın sosyal medya hesabında yayınlandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan'da herkesi 21.00'da İstiklal Marşı okumaya daveti üzerine kendilerinin de böyle bir video hazırladıklarını ifade eden Zafer, bu videonun kısa sürede paylaşılmaya başlandığını belirtti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yönlendirmesi ve Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Sela Can Dökmeci'nin koordinatörlüğünde anlamlı bir video hazırladıklarını belirten Zafer, şunları kaydetti:

"23 Nisan Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Edirne ve Trakya Üniversitesi'nden sevgiler, selamlar."