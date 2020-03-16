AA

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki özel bir tesiste üretilen kuluçkalık yumurtalar, hem yurt içi piyasaya hem de yurt dışına satılıyor.

İlçede kurulu 40 kümes kapasiteli devasa işletmede, 250 bin damızlık tavuk ve horoz ile 120 bin civciv bulunuyor.

İşletmede üretilen yumurtalar, ilk olarak kuluçkalık, kirli ve çift sarılı olarak 3'e ayrılıyor. Kuluçkalık yumurtalar gerekli nem ve ısı ortamındaki depoda paketlendikten sonra sipariş geldiğinde gönderiliyor.

Tesiste üretilen milyonlarca kuluçkalık yumurta, hem yurt içi piyasanın taleplerini karşılıyor hem de Rusya ve bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

İşletmenin sorumlu teknik müdürü ve veteriner hekimi Sefa Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1700 dönüm arazi üzerinde damızlık kanatlı işletmeciliği yaptıklarını söyledi.

Tesiste kuluçkalık yumurta ürettiklerini ve bunları kuluçkahanelere gönderdiklerini anlatan Kandemir, şöyle konuştu:

"Orada da bu yumurtalardan civciv üretiyorlar. Burası 40 kümes kapasiteli bir işletme. Yaklaşık 250 bin damızlık tavuk ve horoz bulunuyor. Yaklaşık 90 personel çalışıyor. Burada üretilen kuluçkalık yumurtaların en son Rusya'ya ihracatını gerçekleştirdik. Yıllık yaklaşık 42 milyon yumurta üretimimiz var."

Kandemir, tesisin kapladığı alan bakımından Türkiye'deki en büyük işletmelerden birisi olduğunu belirterek, 24 kümesin üretim, 16 kümesin de civciv kısmına ait olduğunu dile getirdi.

Hayvanların kendilerine 3 günlükken geldiğini ve 21. haftaya kadar civciv olarak baktıklarını ifade eden Kandemir, yumurtlama dönemine yakın ise üretim kısmına aldıklarını kaydetti.

"HİJYEN İÇİN ÇALIŞANLAR MESAİDEN ÖNCE DUŞ ALIYOR"

İşletmenin kanatlı hayvan teknikeri Murat Ekin de amaçlarının temiz kuluçkalık yumurta üretmek olduğunu söyledi.

İşletmede 24 üretim kümesinin olduğunu aktaran Ekin, "Sabahın ilk saatlerinde yemlemeleri yapılır. Daha sonra toplanan yumurtalarımız, paketlenerek yumurta deposunda toplanır. Depoda yumurtaların bozulmaması için gerekli nem ve ısı dereceleri ayarlanır. Sonrasında sipariş geldiğinde gönderilir." diye konuştu.

Ekin, hayvanlara dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı çok dikkat ettiklerini, işçilerin işe geldiklerinde kapıda bulunan özel terlikleri giydiğini anlattı. İşçilerin ayrıca mesaiye başlamadan duş aldığını ve kümese giderken tekrar terliklerini değiştirdiğini aktaran Ekin, "Eğer içeri girecekse dezenfektanlı suya basıp çizmeyle giriyor. Orada yemlemesini, suyunu verip hayvanlarını durumunu kontrol ederek çıkıyor." dedi.