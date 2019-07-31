Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi

ABD'de bir doğal yaşam fotoğrafçısı, bir kambur balinanın deniz aslanını "yutma" anını görüntüledi.

Aynı zamanda bir deniz biyoloğu olan Chase Dekker adlı fotoğrafçı, 22 Temmuz'da California'da Monterey Körfezi'ndeki balina izleme gezisinde çektiği bu fotoğrafın türünün ilk örneği olduğuna inandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Dekker, deniz aslanın balinanın ağzından kurtulup kaçtığından "Yüzde 100 emin olduğunu" belirtti.

Chase Dekker, fotoğrafı çekme anını şöyle anlattı:

"3 kambur balina ve birlikte avlandıkları 200 kadar deniz aslanı vardı. Büyük bir grup değildi. Çünkü gezi sırasında 100 kadar balinayla, 3 bin deniz aslanının olduğu sürüler gördük. İnanılmaz bir şeydi.

"Uzun süre hayvanların su üstünde beslenmesini izledik. Bir anda, hayatımda bir defa görebileceğim bir şey oldu ve balinanın ağzında beklenmedik bir canlı belirdi. Bu anı yakalamak için bir saniyeden az sürem vardı."

Kambur balinaların yemek boruları greyfurt kadar

Kambur balinaların dişleri yok. Bunun yerine üst çenelerinde filtre işlevi gören ve beslenme sırasında yuttukları suyu atarken avladıkları canlıların ağızlarında kalmalarını sağlayan elastik yapıda çubuklar var.

Bu hayvanların yemek boruları da bir greyfurt ya da küçük bir kavun genişliğinde. Kambur balinalar bu yüzden kril ya da ançüez gibi küçük deniz canlılarıyla besleniyor. Yani bu hayvanların deniz aslanı büyüklüğünde bir canlıyı yutması mümkün değil.

Hawaii'deki Maui adlı oşinografi merkezine göre, kambur balinalar ağızlarında 20 tona yakın su tutabiliyor.

Dekker'a göre, kambur balinalar, avlanma sırasında ağızlarını beş saniyeden daha az bir süre açık tutuyorlar. Ancak fotoğrafını çektiği balina deniz aslanı ağzını 15 saniye kadar açık tutarak suya gömüldü. Bu da deniz aslanına kurtulabilmesi için yeterli süreyi tanıdı.