        Balıklıgöl güneş enerjisiyle aydınlatılacak | Son dakika haberleri

        Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi güneş enerjisiyle aydınlatılacak

        Şanlıurfa'nın simgelerinden tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, "Balıklıgöl Çevresinin Yenilenebilir Enerji ile Aydınlatılması Projesi" kapsamında güneş enerjisiyle aydınlatılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 18:38 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:38
        Balıklıgöl güneş enerjisiyle aydınlatılacak
        Eyyübiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Balıklıgöl Çevresinin Yenilenebilir Enerji ile Aydınlatılması Projesi" protokolü, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanı Hasan Maral tarafından imzalandı.

        Balıklıgöl Yerleşkesi'nde 45 gün içerisinde başlaması planlanan projeye, GAP BKİ 14, Eyyübiye Belediyesi 10, Şanlıurfa Valiliği ise 8 milyon lira finansman desteği sağlayacak.

        Projeye göre yenilenebilir enerji uygulama modeli ile uygun alanlara kurulacak güneş enerjisi santrallerinden elde edilecek enerji, bölgenin aydınlatmasında kullanılacak.

        Gün ışığına duyarlı akıllı otomasyon sistemlerinin kullanılması planlanan projeyle bölgenin aydınlatması yenilenecek ve aydınlatma için kullanılan enerji bedelsiz temin edilecek.

        #Şanlıurfa Haberleri
        #tarihi balıklıgöl yerleşkesi
        #güneş enerjisi
