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Gökçeada Belediyesi'nden Balıklı Rum Hastanesi'ne anlamlı bağış
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "İstanbul'da yangın sonucu ağır hasar gören Balıklı Rum Hastanesi'nin yeniden inşası için, Gökçeada halkının çabaları ve belediyenin katkılarıyla 200 bin TL bağış toplandı" dedi
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çıkan yangında zarar gören İstanbul Balıklı Rum Hastanesi’nin onarımı için Gökçeada’da toplanan bağış, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e teslim edildi. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın olduğu yerde toplumsal bağlar güçlenir ve yapılan yardımlar için karşılık beklenmez" ifadelerini kullandı.
Balıklı Rum Hastanesi'nin yeniden inşası için, Gökçeada halkının çabaları ve belediyenin katkılarıyla 200 bin TL bağış toplandığını söyleyen Çetin, şöyle devam etti:
"Toplanan bağış miktarı, maddi anlamından çok manevi olarak değerlendirilmelidir. Geçmişi 1753 yılına dayanan Balıklı Rum Hastanesi, sadece Rum vatandaşlarımıza hizmet eden bir hastane değildir. Gökçeadalı tüm vatandaşlarımıza da her zaman el uzatmış ve hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmamıştır. Toplumsal sorunlara duyarlı böyle bir kuruma biz de ilgisiz ve duyarsız kalamazdık. Ülkemizin tarihi geçmişi bakımından böylesi değerli kurumlarını yaşatmanın hepimizin sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz."
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Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'den Balıklı Rum Hastanesi'ne anlamlı bağış! - Güncel haberler/balikli-rum-hastanesi-ne-anlamli-bagis-3513592
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