Yümlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'a ve görevinin başına geçer geçmez kendilerini ziyaret eden Vali Gül'e kötü zamanda yanlarında olduklarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.