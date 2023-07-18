Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yanan Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine dönmeye hazırlanıyor

        Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi, yılın sonunda tamamlanması hedeflenen restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binasında, 4 Ağustos 2022'de çıkan yangın nedeniyle hastalar hızlıca tahliye edilirken, sağlık çalışanları, itfaiye, zabıta ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedye ve tekerlekli sandalyeyle olay yerinden uzaklaştırılan yaşlılar, bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarına götürüldü.

        • 2

          Tarihi bina, İstanbul'un pek çok ilçesinden dumanının görüldüğü yangın sonucu ağır hasar aldı. Birçok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin uzun mücadelesi sonucunda söndürülen yangında yıllara meydan okuyan bina kullanılamaz hale geldi.

        • 3

          Olayla ilgili inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığının raporunda, yangının çıkış sebebinin sağlıklı bir şekilde tespit edilemediği açıklandı.Yangınla ilgili soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hastane yönetiminin şikayetçi olmaması üzerine takipsizlik kararı verdi.

        • 4

          TADİLATIN YÜZDE 98'İ TAMAMLANDI

          Uzun yıllardır ayakta duran ihtiyarhane binasında kalanların hastanenin diğer bölümlerinde misafir edilmeye başlanmasının ardından tarihi binanın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlandı.

        • 5

          İstanbul Valiliği, Zeytinburnu Belediyesi ve hastane yönetiminin koordinesinde titizlikle sürdürülen tadilat ve restorasyon çalışmalarında yavaş yavaş sona geliniyor.

        • 6

          Valilik tarafından ihale edilen tadilat çalışmaları kapsamında dış cephe ve çatı saçak alt kısmını içeren tadilatın yüzde 98'lik bölümü tamamlandı. Binanın içinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda elektrik tesisatının ise yüzde 60'ı yapıldı.

        • 7

          Binanın tarihi olması ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılması için yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında çatı tamamen kapatıldı.

        • 8

          ÇALIŞMALARDA HEDEF YIL SONU

          Hastanenin ihtiyarhane binasında yürütülen restorasyon ile tadilat işlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Hastalar için gerekli eşyaların hızlıca binaya yerleştirilmesinin ardından binanın kullanıma açılması amaçlanıyor.

        • 9

          BİNA İÇİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

          Balıklı Rum Hastanesi Vakfı İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri sonrası, dönemin İstanbul Valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un destekleriyle yapıda tadilat çalışmalarına başlandığını söyledi.

        • 10

          Yaklaşık 2000 metrekare volta döşeme, 2350 metrekare çatı, ahşap pencere ve cephe restorasyonunun yüzde 98'lik kısmının tamamlandığı, bina içindeki elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarının devam ettiği anlatan Yümlü, İstanbul Valisi Davut Gül'ün çalışmaları yerinde incelediğini kaydetti.

        • 11

          Yümlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'a ve görevinin başına geçer geçmez kendilerini ziyaret eden Vali Gül'e kötü zamanda yanlarında olduklarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Beton mantar öldürüyordu!
        Beton mantar öldürüyordu!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...