Balıkların ardından martılar ölüyor!

İHA

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nün rengi yaklaşık 10 gün önce kırmızıya büründü. Daha sonra gölün içinde ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

İHA'nın haberine göre, kıyıya vuran balıklar belediye ekiplerince temizlenirken, etrafa kötü koku yayılmaya devam etti. Balık ölümlerinin ardından şimdi de gölün etrafından martı ölümleri gerçekleşti.

Ölen onlarca martı kıyıya vurdu. Kıyıya vuran ölü martılar sabah saatlerinde belediye ekiplerince temizlenirken, bazı martıların kıyıda hareket etmekte zorlandıkları ve uçamadıkları görüldü. Adeta can çekişen martılar da belediye ekiplerince toplanarak veterinere götürüldü.

BAKIRKÖY'DE DE ACI TABLO

Bakırköy sahilinde bazı bölgelerinde de son birkaç gün içinde toplu martı ölümleri gerçekleşti. Bölge sakinlerini de tedirgin eden olayda Florya sahilinde çekilen görüntülerde bazı martıların öldüğü bazılarının da ölmek üzere olduğu görüldü. Ölümlerin nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.