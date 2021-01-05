Balıklar'dan 'Yüksekten'

HABERTURK.COM

Geçen yıl, ilk EP’leri "Tam Ortasına" ile rock piyasasına hızla giriş yapan "Balıklar", dikkatleri yine geçen sene çıkarttıkları ilk teklileri olan "Ambulans" ile üzerilerine çekmeyi başarmıştı.

Şimdi de "Yüksekten" ile geniş bir kitleye erişmek üzere yola çıkan grup, hız kesmeden yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya devam edecek.

Geçen yıl yayınladıkları ilk EP’leri "Tam Ortasına" ile rock camiasında ses getirdiklerini söylenen grubun vokalist ve gitaristi Suat Uğur Kır, "Tek çabamız Türkçe Rock müziğine hak ettiği ivmeyi yeniden kazandırmak" ifadelerini kullandı.

"Yüksekten"adlı yeni tekliyi yayınlayan "Balıklar", salgının bir an önce bitmesi ve sahnelere tekrar dönmek için sabırsızlandıklarını da ifade etti.

Grubun davulcusu Kutay Ergünbay ise yeni şarkılarını şöyle anlattı:

Zamanımızın büyük çoğunluğunu müzik yaparak ve müzik düşünerek geçiriyoruz. Bu piyasada kalıcı olmak istiyoruz. Her şarkımızda da kendimizi ve müziğimizi bir adım daha ileriye taşıdığımızı düşünüyoruz.

"Yüksekten"in albüm kapağını Ayyuka ve Büyük Ev Ablukada grubundan tanıdığımız Alican Tezer, PR danışmanlığını Erdi Gökçek, prodüksiyonunu da Aybars Gülümser üstlendi. Şarkının mixlerini ise Suat Uğur Kır ve Aybars Gülümser yaptı. Şarkı 8 Ocak itibariyle tüm dijital mecralarda yer alacak.