Balıkesirspor Umut Baysal'a emanet

Balıkesirspor'da kötü gidişin ardından Yusuf Şimşek ile yollar ayrılmıştı. Sezonun kalan bölümünde altyapıda görev yapan Balıkesirspor'da forma giymiş Umut Baysal göreve getirili. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımız kalan 3 maçın hazırlıklarını U-19 takımı hocalarından Umut Baysal nezaretinde gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."