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Balıkesirspor'a 14 yaşındaki Eren Mert'ten müjdeli haber

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Baynet İnşaat Balıkesirspor'a yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki kaleci Eren Mert Yıldızlı iyileşti

Giriş: 16.02.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesirspor'a 14 yaşındaki Eren Mert'ten müjdeli haber
DHA

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle geçirilen zor günlerde TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Baynet İnşaat Balıkesirspor'a yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki kaleci Eren Mert Yıldızlı'dan müjdeli haber geldi. U15 Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Tesisleri'nde 29 Ocak Pazar günü oynanan Balıkesirspor-İnegölspor maçında kafasına darbe alıp ağır yaralandıktan sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde ameliyat olup hayati riski nedeniyle günlerce yoğun bakımda kalan genç file bekçisi iyileşti.

Tedavisine evde devam edilen Eren Mert, 13 Şubat'taki doğum gününü altyapı antrenörlerinin sürpriziyle kutladı. Antrenörleri, Eren Mert´i evinde ziyaret ederek kestikleri pastayla doğum gününde yalnız bırakmadı. Galatasaray´ın yıldız kalecisi Fernando Muslera da imzalı formasını göndererek hayranı olan Eren Mert´e hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de doğum gününü kutladı. Durumu gün geçtikte daha iyiye giden Eren Mert'i hastaneden çıkarken takım arkadaşları ve yöneticilerin de yalnız bırakmadığı öğrenildi.

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