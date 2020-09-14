Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Serdar Güncü, Cemal Emir Dede (Dk. 90+2 Berat Aydoğdu),Görkem Fidan (Dk. 86 Ümit Doğru),Kethevoama, Oltion Bilalli, Mahatma Otoo (Dk. 80 Emirhan Çakır),Emre Şahin, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Francis Ezeh

Giresunspor: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Saruhan Bolat (Dk. 70 Ahmet Yusuf İpekçi),Erol Can Akdağ, Atakan Doğanay Aygün, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Yılmaz

Goller: Dk. 45 ve Dk. 74 Mahatma Otoo, Dk. 90+2 Cemal Emir Dede (Balıkesirspor),Dk. 90+3 Muhammed Himmet Ertürk (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 36 Alperen Aydın (Giresunspor),Dk. 49 Serdar Güncü, Dk. 52 Görkem Fidan, Dk. 90 Oltion Bilalli (Balıkesirspor)