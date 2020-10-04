Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 81 Abdülkadir Kayalı),Kethevoama (Dk. 66 Bilalli),Otoo, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 Emre Şahin),Ezeh

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 87 Taşkın Çalış),Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 64 Tidjani),Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 52 Oğuz Han Aynaoğlu),Rasheed, Rıdvan Koçak (Dk. 53 Murat Erdemir, Dk. 87 Murat Elkatmış)

Goller: Dk. 14 ve 78 Mrsic (penaltılardan) (Balıkesirspor),Dk. 20 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

Sarıkartlar: Dk. 17 Mrsic, Dk. 32 Kağan Kayalı (Balıkesirspor),Dk. 36 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Domgjonas (Menemenspor)