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Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3. Lig'de!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesineşen Balıkesirspor, yeni sezonda 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de mücadelesini sürdürdü

Giriş: 01.05.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesirspor, 13 yıl sonra 3. Lig'de!
DHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesineşen Balıkesirspor, yeni sezonda 13 yıl sonra 3'üncü Lig'de mücadele edecek.

Son olarak 2009-10 sezonunda 3'üncü Lig'de yer alan kırmızı-beyazlılar, o sezon yükselme grubunu ilk 2'de tamamlayıp adını 2'nci Lig'e yazdırmıştı.

2'nci Lig'de 2012-13'te şampiyon olan Bal-Kes, 2013-14'te 1'inci Lig'de ilk 2'den Süper Lig'e yükseldi.

2014-15 sezonunda Süper Lig'de son sırada yer alıp küme düşen Balıkesirspor, geçen sezon 1'inci Lig'de son sırayı alarak küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Son 2 sezonda üst üste 2 kez küme düşen Balıkesirspor, 8 yılda en üst kategoriden en alt kategoriye geriledi.

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