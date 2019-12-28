28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçtan dakikalar
23. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Batuhan İşçiler sağ kanattan kale sahası içine ortaladığı topa Nermin Hodzıc’in şutu kaleci Ahmet Eyüp’te kaldı.
36. dakikada Balıkesirspor sol kanattan Mrsic ile korner atışı kullandı. Ceza sahasına inen topa Mahatma Otoo’un kafa vuruşu auta çıktı.
39. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında All Malle yaklaşık 20 metreden attığı sert şutu kaleci Ahmet Eyüp güçlükle uzaklaştırdı.
44. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde kaleci Vukovic’le karşı karşıya kalan Mertan Caner Öztürk topu aşırtarak golü attı. 0-1
70. dakikada Balıkesirspor sol kanattan Mrsic ile serbest atış kullandı ceza sahası içinde Osmanlıspor defansı topu uzaklaştırdı.
77. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Nemanja Andusıc'in zayıf şutu kaleci Ahmet Eyüp'te kaldı.
86. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Osmanlıspor defansından Ali Eren'in eline gelen topta hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka , Orkun Aktaş , Ömer Tevfik Özkoç
Balıkesirspor: Andrıja Vukovic , Batuhan İşçiler , Oğuzhan Çapar , Sezer Özmen ? (Cenk Güvenç dk. 33 ) (Anıl Taşdemir dk. 83 ?),Doğa İşeri , Serdar Güncü , Nermın Hodzıc , Mrsic , All Malle , Mahatma Otoo (Nemanja Andusıc dk. 63 ),Rahmi Anıl Başaran
Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Furkan Çil, Celal Emir Dede
Teknik Sorumlu: Mehmet Nuri Adıgüzel
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan , Tamer Aşık , Merthan Caner Öztürk , Oğuz Yıldırım , Erıc Ayuk Mbu (Beykan Şimşek dk. 90+3 ?),Atakan Rıdvan Çankaya , Ognjen Todorovic (Halil İbrahim Esen dk. 71 ),Johan Blagojevic , Ali Eren İyican , Erdem Çetinkaya (Okan Deniz dk. 89 ?),Mehmet Yiğit
Yedekler: Mele Castanero, Ali Ülgen, Batuhan Yılmaz, Berk Yiğit Karadağ, Doğukan Efe, Barış Zeren
Teknik Sorumlu: İsmet Taşdemir
Goller: Merthan Caner Öztürk (dk. 44) (Osmanlıspor),Mrsic (dk. 87 pen.) (Balıkesirspor)
Kırmızı kartlar: Hodzic (dk. 61) (Balıkesirspor),Tamer Aşık (dk. 66) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor),Mahatma Otoo, Oğuzhan, Cenk Güvenç (Balıkesirspor)
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