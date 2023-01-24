Balıkesirli hemşehri dernekleri Ankara'da buluştu

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İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Şenol Dinkçi, İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Özer, Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli ve eski başkan Turgay Boduroğlu ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi.

Derneklerle ilgili istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada Şenol Dinkçi, geçen eylül ayında gerçekleştirilen "İstanbul Tanıtım Günleri" etkinlik süreci hakkında İzmir ve Ankara dernek yöneticilerine bilgilendirme yaptı.

(Soldan sağa) Hasan Derneli, Şenol Dinkçi, Ahmet Özer, Erkan Uzun, Turgay Boduroğlu

Erkan Uzun'un ise, İzmir'de planlanan gelecek etkinlikleri paylaştığı buluşmayı değerlendiren Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli ise, "Ankara'da bundan sonraki yürütülecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Verimli geçen başkanlar toplantımızı diğer başkanlarımızın da katılımları ile Ankara'da tekrardan buluşmak üzere noktaladık" dedi.