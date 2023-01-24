Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Balıkesirli hemşehri dernekleri Ankara'da buluştu

Balıkesirli hemşehri dernekleri başkanları Ankara'da bir araya geldi

Balıkesirlilerin İstanbul ve İzmir dernek başkanları, Başkentteki Balıkesirliler Derneği ev sahipliğinde Ankara'da buluştu. Yöneticiler, derneklerin faaliyette bulunduğu illerinde planlanan etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu

Giriş: 24.01.2023 - 16:49 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesirli hemşehri dernekleri Ankara'da buluştu
HABERTURK.COM

İstanbul Balıkesirliler Derneği Başkanı Şenol Dinkçi, İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Özer, Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli ve eski başkan Turgay Boduroğlu ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi.

Derneklerle ilgili istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada Şenol Dinkçi, geçen eylül ayında gerçekleştirilen "İstanbul Tanıtım Günleri" etkinlik süreci hakkında İzmir ve Ankara dernek yöneticilerine bilgilendirme yaptı.

(Soldan sağa) Hasan Derneli, Şenol Dink&ccedil;i, Ahmet &Ouml;zer, Erkan Uzun, Turgay Boduroğlu
(Soldan sağa) Hasan Derneli, Şenol Dinkçi, Ahmet Özer, Erkan Uzun, Turgay Boduroğlu

Erkan Uzun'un ise, İzmir'de planlanan gelecek etkinlikleri paylaştığı buluşmayı değerlendiren Başkentteki Balıkesirliler Derneği Başkanı Hasan Derneli ise, "Ankara'da bundan sonraki yürütülecek etkinliklerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Verimli geçen başkanlar toplantımızı diğer başkanlarımızın da katılımları ile Ankara'da tekrardan buluşmak üzere noktaladık" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Geri dönüşüm atölyesindeki yangın söndürüldü
Geri dönüşüm atölyesindeki yangın söndürüldü
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 41 gözaltı
Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 41 gözaltı
Kocaeli'de
Kocaeli'de "Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı
Eyüpsultan Belediyesi Aşevi yeni binasında
Eyüpsultan Belediyesi Aşevi yeni binasında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.