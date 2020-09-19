Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası’nın eteklerinde bulunan Hakkıbey Yarımadası’nda çıkan orman yangını nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekipler güçlükle müdahale ediyor.

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