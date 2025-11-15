Balıkesir’de altyapı çalışmasında bin yıllık Bizans sütunları bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışması sırasında bin yıllık olduğu tahmin edilen Bizans sütunları gün yüzüne çıktı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin yıllık sütun parçaları ortaya çıkarıldı.
Erdek’in Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde süren çalışmalar sırasında tespit edilen birden fazla sütun parçası, ekipler tarafından koruma altına alındı. Kazıların 7 metre derinlikte devam ettiği belirtildi.
Bölgenin 2. Derece Sit Alanı olması nedeniyle çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.
Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması amacıyla tüm çalışmaların özenle sürdürüldüğünü ifade etti.