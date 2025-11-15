Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Balıkesir’de altyapı çalışmasında bin yıllık Bizans sütunları bulundu

        Balıkesir’de altyapı çalışmasında bin yıllık Bizans sütunları bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde altyapı çalışması sırasında bin yıllık olduğu tahmin edilen Bizans sütunları gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 09:43 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yer: Balıkesir! 7 metre derinlikte bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Erdek ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık bin yıllık sütun parçaları ortaya çıkarıldı.

        Erdek’in Halitpaşa Mahallesi Muhtar Ahmet Süzgün Caddesi’nde süren çalışmalar sırasında tespit edilen birden fazla sütun parçası, ekipler tarafından koruma altına alındı. Kazıların 7 metre derinlikte devam ettiği belirtildi.

        Bölgenin 2. Derece Sit Alanı olması nedeniyle çalışmalar, Bandırma Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde titizlikle yürütülüyor.

        Yetkililer, tarihi kalıntıların korunması amacıyla tüm çalışmaların özenle sürdürüldüğünü ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bizans sütunları
        #Balıkesir
        #erdek
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        "Ağabey rüyamda seni şehit gördüm!" Şehidin son mesajı!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        24 kent için 'sarı' alarm! Sıcaklık 2-4 derece düşüyor... 3 bölgeye kar geliyor!
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        DUS ve YDUS yılda bir kez yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Habertürk Anasayfa