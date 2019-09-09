Balıkesir’in Gömeç ilçesinde 30 Ağustos ve 7 Eylül 2019 tarihlerinde 2 motosiklet çalındı. İlçe polisi motosiklet hırsızlarını yakalayabilmek için 100’e yakın kamera kaydını inceledi.

Mahmut Acaröz'in haberine göre görüntülerde şüphelinin her iki olayda da yüzünü gizleyip farklı kıyafet giydiğini tespit eden polis, zanlının aynı ayakkabıları giydiğini belirledi.

Ayakkabılardan yola çıkan polis hırsızlık şüphelilerini tek tek inceleyerek olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin S.S.Ç. ve M.G. olduğunu tespit etti. İki şüpheli de kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edildi, çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.