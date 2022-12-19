Balıkesir ve Çanakkale'nin kadın kooperatifleri Bursa'da buluştu

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP ) Başkan Yardımcısı Arca Atay'ın da yer aldığı etkinlikte, S.S. Bursa Lotus Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nergiz Döner, kooperatiflerinin kuruluş amacı, faaliyetleri ve sosyal girişim iş modeli ile ilgili sunum yaptı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın, kadın kooperatiflerinin iyi örnek uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla düzenlediği etkinliklerin yeni durağı Bursa oldu. Balıkesir ve Çanakkale'nin ilçelerinde faaliyet gösteren 20 kadın kooperatifinin yöneticileri ve üyeleri, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurulu S.S. Bursa Lotus Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde buluştu.

"DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan Nergiz Döner, kooperatif olarak kadın emeğinin görünür kılınması ve ekonomik karşılığının elde edilmesi amacının yanı sıra, kadınların kooperatifçilik yoluyla hayatın, sosyal, kültürel ve sanatsal tüm alanlarında dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü ve NİLKOOP Başkan Yardımcısı Arca Atay da, kooperatif olarak Nilüfer kırsalındaki tarımsal faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi ve yapılan hammadde üretimlerini, Nilüfer'deki kadın dernekleri vasıtasıyla nihai ürünlere dönüştürme çalışmalarını anlattı.