        Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

        Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 18.20'de yerin 6 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:51
        Sındırgı 3,9'la sallandı
        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi.

        #Sındırgı deprem
        #haberler
