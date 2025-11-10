Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Saat 18.20'de yerin 6 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Giriş: 10.11.2025 - 18:51 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:51
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi.
