Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, ilçe merkezi ve çevre mahallelerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin ilk bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi.

REKLAM advertisement1