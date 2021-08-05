Muğla'daki 'yangın savaşçısından' eşine videolu doğum günü sürprizi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği bünyesinde görevli Şeref Şenyiğit, eşi Cansu Şenyiğit'in doğum gününde yanında olamayınca ona yangın yerinden bir video gönderdi.Videoda Şenyiğit, "Doğum gününde yanında olamadığım için kusura bakma seni çok seviyorum." ifadesini kullandı.