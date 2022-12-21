Sahte ilanla dolandırıcılık operasyonu

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya uygulaması veya çeşitli internet sitelerinde sahte ilan düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Balıkesir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar'da önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 191 bin 350 lira, 140 dolar, 200 avro, 1 tabanca, 25 fişek, 34 telefon, 16 sim kat, 3 bilgisayar, 2 harddisk, 2 flaş bellek, telefon numaraları ve hesap bilgilerinin yazılı olduğu 2 ajanda, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

160 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirlenen 31 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.