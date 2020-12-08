Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla öğretmenlerin de aralarında yer aldığı 17 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Balıkesir, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.