Balıkesir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

AA

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları, örgüt evlerinde kaldıkları ve toplantılara katıldıkları tespit edilen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Amasya, Erzurum ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde biri aktif görevde 9 polis memuru, aktif görevdeki bir astsubay, bir emekli öğretmen, bir veteriner hekim ve bir sağlık teknikeri gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde bir tabanca ele geçirildi, 2 bilgisayar, 1 tablet, 2 taşınabilir bellek, 14 cep telefonu, 14 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 harici hard disk ve 1 dvd'ye el konuludu.