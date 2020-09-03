Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Ağustos'ta, Balıkesir, Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.