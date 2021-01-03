Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaleoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina uygulanacağı bildirildi.