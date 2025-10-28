Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Balıkesir - Elazığ kaç kilometre? Balıkesir - Elazığ arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Balıkesir - Elazığ kaç kilometre? Balıkesir - Elazığ arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege'nin Marmara'ya uzanan bereketli topraklarından, Fırat'ın hayat verdiği Doğu Anadolu'nun kadim kenti Elazığ'a... Balıkesir'den Elazığ'a uzanan yolculuk, Türkiye'yi adeta batıdan doğuya kat eden, coğrafyaların, iklimlerin ve kültürlerin gözle görülür şekilde değiştiği büyük bir Anadolu serüvenidir. Peki, bu iki uzak şehri birbirine bağlayan binlerce kilometrelik mesafe nasıl aşılır ve bu epik yolculuk ne kadar sürer? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 16:05 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:05
        Balıkesir - Elazığ kaç kilometre?
        Balıkesir-Elazığ güzergahı, harita üzerinde sadece iki noktayı birleştiren bir çizgiden çok daha fazlasını, bir medeniyetler ve coğrafyalar geçidini ifade eder. Bu seyahat, zeytin ağaçlarının gölgesinden başlayıp, İç Anadolu bozkırının sonsuzluğunda kaybolan, ardından da sarp dağları ve derin vadileri aşarak "Gakgoşlar Diyarı" olarak bilinen Elazığ'a ulaşan bir yol hikayesidir. Modern Türkiye'nin en hızlı ulaşım aracı olan uçakla saatlere sığdırılabilen bu mesafe, karayoluyla yola çıkanlar için ise başlı başına bir keşif ve dayanıklılık yolculuğudur. Bu içeriğimizde, bu uzun ve meşakkatli güzergahı, en hızlısından en nostaljiğine, tüm ulaşım alternatifleri, mola önerileri ve varış noktasının vaat ettiği zenginliklerle birlikte inceliyoruz.

        BALIKESİR - ELAZIĞ KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Balıkesir ile Elazığ arasındaki mesafe, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası karayolu güzergahlarından birini oluşturur. Tercih edilen ve en standart olan Ankara-Sivas güzergahı üzerinden yapılan ölçümlerde, Balıkesir şehir merkezinden Elazığ şehir merkezine olan uzaklık yaklaşık olarak 1.280 kilometredir.

        Bu muazzam mesafe, ülkenin batı ucundan doğu ucuna doğru yapılan, coğrafi olarak birden fazla bölgeyi (Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu) kat eden, kapsamlı bir yolculuk anlamına gelir. Bu nedenle, Balıkesir - Elazığ kaç kilometre sorusunun yanıtı, kısa sürede tamamlanabilecek bir seyahatten ziyade, ciddi bir planlama, zaman ve genellikle konaklama gerektiren uzun soluklu bir seyahate işaret etmektedir. Planlama yaparken Balıkesir - Elazığ kaç km sorusunu 1.250 kilometrenin üzerinde bir değer olarak baz almak, yolculuğun gerektireceği eforu doğru bir şekilde öngörmenizi sağlar.

        BALIKESİR - ELAZIĞ ARASI MESAFE NE KADAR

        Özel araçla bu uzun yolculuğa çıkmayı planlayanlar için Balıkesir - Elazığ arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek güzergahın detaylarını da önemli kılar. En yaygın ve en konforlu rota, Türkiye'nin modern otoyol ve bölünmüş yol ağını takip eder.

        Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:

        • Balıkesir'den Ankara'ya: Balıkesir'den O-5 (İstanbul-İzmir) Otoyolu'na veya D200 karayoluna bağlanarak Bursa ve Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşılır. Bu etap yaklaşık 450-500 km sürer.
        • Ankara'dan Sivas'a: Ankara'dan D200/E88 karayolu (Samsun Yolu) üzerinden Kırıkkale ve Yozgat'ı geçerek Sivas'a ulaşılır. Bu etap yaklaşık 440 kilometredir.
        • Sivas'tan Elazığ'a: Sivas'tan güneye doğru D850 karayolu takip edilerek Malatya üzerinden Elazığ'a varılır. Bu son etap ise yaklaşık 390 kilometredir.

        Bu uzun rota, yol kalitesi genel olarak yüksek olsa da, mesafenin uzunluğu nedeniyle tek günde tamamlanması son derece yorucu ve risklidir. Genellikle Ankara veya Sivas gibi büyük şehirlerde bir gece konaklama yapılarak iki güne bölünür.

        BALIKESİR - ELAZIĞ NE KADAR SÜREDE GİDİLİR

        Balıkesir - Elazığ ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre dramatik bir şekilde farklılaşır.

        • Özel Araçla: Yaklaşık 1.280 kilometrelik bu uzun yolculuk, sadece net sürüş süresi olarak hesaplandığında bile en az 14 ila 16 saat sürer. Molalar, yemek ve trafik gibi faktörler eklendiğinde bu süre 18-20 saati bulabilir. Bu nedenle özel araçla yolculuk mutlaka 2 gün olarak planlanmalıdır.
        • Otobüsle: Balıkesir Otogarı ile Elazığ Otogarı arasında direkt otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu, verilen molalar ve güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 17 ila 20 saat arasında sürmektedir. Bu, en ekonomik ancak en uzun süren karayolu seyahat seçeneğidir.
        • Uçakla (Aktarmalı - En Hızlı Yöntem): Bu iki şehir arasındaki devasa mesafeyi kat etmenin en mantıklı ve en yaygın yolu hava yoludur. Balıkesir'e en yakın büyük havalimanları olan İzmir Adnan Menderes (ADB) veya İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) havalimanlarından, Elazığ Havalimanı'na (EZS) genellikle Ankara veya İstanbul aktarmalı olarak uçuşlar bulunmaktadır.
        • Trenle (Macera Rotası): Bu seçenek, bir ulaşımdan çok, nostaljik bir macera ve turistik bir deneyimdir. Balıkesir'den Ankara'ya trenle ulaştıktan sonra, Ankara'dan kalkan Doğu veya Güney Kurtalan Ekspresi gibi hatlarla Malatya'ya kadar gelip, oradan karayoluyla Elazığ'a geçmek mümkündür. Ancak bu yolculuk toplamda 30 saati aşan çok uzun ve meşakkatli bir süreçtir.

        Balıkesir ile Elazığ arasındaki yaklaşık 1.280 kilometrelik devasa mesafe, en pratik olarak 5-7 saatlik aktarmalı bir uçak yolculuğuyla kat edilebilir. Karayoluyla ise bu yolculuk, Anadolu'yu batıdan doğuya kat eden, konaklama gerektiren, uzun ve kapsamlı bir serüvendir. Bu seyahat, Ege'nin ılıman ikliminden Doğu'nun karasal coğrafyasına ve Fırat'ın bereketli topraklarına uzanan, Türkiye'nin ne kadar büyük ve çeşitli bir ülke olduğunu en net şekilde gösteren rotalardan biridir.

