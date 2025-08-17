Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Balıkesir depreminden yeni görüntüler | Son dakika haberleri

        Balıkesir depreminden yeni görüntüler

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 21:15 Güncelleme: 17.08.2025 - 21:22
        Balıkesir depreminden yeni görüntüler
        Balıkesir'de Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameraları, 10 Ağustos’ta meydana gelen depremin şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        Depremde ilçede çok sayıda bina hasar görürken, vatandaşlar halen artçı sarsıntıların tedirginliğini yaşıyor.

        Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

