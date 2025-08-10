Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Balıkesir depreminde kaç bina yıkıldı, yaralanan oldu mu?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir, İzmir, Manisa dahil olmak üzere 11 ilde hissedildi. Meydana gelen depremin ardından, bölgede 4.6, 4.2 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Peki, "Balıkesir depreminde kaç bina yıkıldı, ölen ve yaralanan oldu mu?" İşte Balıkesir depreminde son durum ve yıkılan bina sayısı...
AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, yıkılan binaların olduğunu, 4 kişinin enkazdan kurtarıldığını, çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklama, "Balıkesir depreminde kaç bina yıkıldı, ölen ve yaralanan oldu mu, kaç bina yıkıldı?" İşte detaylar...
BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
19.53'te kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra 4.6 ve 4.1 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada:
10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir.
Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir.
An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir.
BALIKESİR DEPREMİNDE SON DURUM NEDİR?
Depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, yıkılan binaların olduğunu, 4 kişinin enkazdan kurtarıldığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise depremde yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Son dakika haberine göre yıkılan binanın enkazından bir kişi daha kurtarıldı.
BALIKESİR DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binadaki 5 kişi kurtarıldı, 29 kişi yaralandı ve 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alındı. Bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşındı.
Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altında bir kişinin daha bulunduğunu değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.
Yerlikaya açıklamasında, "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.