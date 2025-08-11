Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Dün akşam Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşanan bu sarsıntı pek çok ilimizden hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçılar sürüyor. Peki en son deprem nerede oldu, Balıkesir’de deprem oldu mu, kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi 11 Ağustos 2025