Balıkesir deprem risk haritası... AFAD, 10 Ağustos Pazar günü saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından birçok artçı sarsıntı yaşanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Balıkesirde yaşayan ve depremden etkilenenler, hangi bölgelerin riskli ve hangi ilçelerin daha az riskli olduğunu risk haritasına göre öğrenebiliyor. Peki, "Balıkesir'den fay hattı geçiyor mu, hangi ilçeler riskli, hangi ilçeler az riskli?" İşte detaylar...