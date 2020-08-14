Balıkesir'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, İvrindi'de H.K'nin 5 tarihi eseri 500 bin lira karşılığında satacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, gözaltına alınan şüphelinin evinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 vazo, 2 bronz heykel ve 2 bronz kap ele geçirildi.

Edremit ilçesinde ise polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 90 sikke, 1 ok ucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.