Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolu Çamlıbel Mahallesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen TIR'a, Recep S. yönetimindeki TIR arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden TIR, önündeki araçlara çarptı.

Kazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü Recep S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.