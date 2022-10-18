Balıkesir açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında, üç can salında Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botlarına alınan 67 düzensiz göçmen Cunda Adası'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.