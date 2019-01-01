Balıkesir'de yeni yılın ilk saatlerinde ilk doğum Ayşe ve Şakir Özkal'ın çiftinin biri kız, biri erkek olan ikizleri oldu. İHA'nın haberine göre, Atatürk Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, " 30 yaşındaki Ayşe -Şakir Özkal çiftinin ikizleri normal doğumla Atatürk Şehir Hastanesinde dünyaya geldi.



Cinsiyetleri kız ve erkek olan ikiz bebeklerimizin mevcut sağlık durumları gayet iyi olup, kız bebeğimiz 2.450 gr/ 49 cm, erkek bebeğimiz ise 2.850 gr /49 cm olarak kayıtlara geçmiştir. Bebeklerimize Allah’tan sağlıklı ömürler diler, annemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.



Aynı saatlerde ikinci doğum olan Halime-Ferhat Baykal çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi ve bebeğin 2900 gr/50 cm olarak dünyaya geldiği öğrenildi.