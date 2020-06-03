Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.