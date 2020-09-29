Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 6,50 gram metamfetamin, 6,24 gram esrar ve 454 sentetik hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.