Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mahkeme Mahallesi'nde yaşayan P.B. ve Y.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda 47 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 14 sentetik hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.