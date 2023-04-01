Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Giriş: 01.04.2023 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mahkeme Mahallesi'nde yaşayan P.B. ve Y.B'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda 47 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 14 sentetik hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 23 tutuklama
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları
Malatya'da riskli alan ilanı ve acele kamulaştırma kararları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.