Operasyonlarda yapılan aramalarda 1,139 gram sentetik hap, 63,13 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 2,82 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16,40 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira ele geçirildi.

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