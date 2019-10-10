Mehmet Acaröz'ün haberine göre Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesinde dün korku dolu anlar yaşandı. Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde olan bir araç birden alev alarak yanmaya başladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDEMEDİ

Hastane otoparkında bulunan vatandaşlar yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. 13:15 sıralarında başlayan araç yangını kısa sürede büyüdü. Üniversite içerisinde itfaiye birimi olmaması nedeniyle araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir merkezden 18 kilometre uzaktaki kampüs içinde çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 10 dakika sonra müdahale edebildi. Araç tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ve jandarma ekipleri aracın kime ait olduğunu ve yangının çıkış nedenini araştırıyor.