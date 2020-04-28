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Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Tuğba Kuşdemir, koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, kanser hastası da olan iki çocuk annesi genç kadının koronavirüsten hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuşdemir için bugün 10.00’da görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da törene katılarak Kuşdemir’in yakınlarına başsağlığı diledi.

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