Balıkesir'de tüfekle vurulan doktor yaralandı

İddiaya göre, devlet hastanesinde görevli A.A, kırsal Büyükşapçı Mahallesi Karacaören mevkisindeki çiftliğinde, kayınbiraderi S.E. ile yemeğin gecikmesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E, yanındaki tüfekle doktoru bacağından yaraladı. Arazideki bağ evini de araçla çarparak yıkan şüpheli gözaltına alındı.

A.A. sağlık ekiplerince Edremit'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.