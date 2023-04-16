Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-Edremit kara yolunun Kadıköy Mahallesinde Özkan Karamanlı kontrolündeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen Emine Hilal A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ebru K. (16) ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi zerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Savcının incelemesinin ardından Karamanlı'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.