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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir Erdek'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 04.07.2023 - 02:53 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Üzüm (68) yönetimindeki otomobil, Aşağıyapıcı Mahallesi'nin domuz geçidi mevkisinde Semra Yamaner (69) idaresindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ve Semra Yamaner'in aracındaki Feride Pekel (71) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Üzüm, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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