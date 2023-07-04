Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Üzüm (68) yönetimindeki otomobil, Aşağıyapıcı Mahallesi'nin domuz geçidi mevkisinde Semra Yamaner (69) idaresindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler ve Semra Yamaner'in aracındaki Feride Pekel (71) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Üzüm, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.