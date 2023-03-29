Panelvan minibüs TIR'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Hüseyin Genç idaresindeki panelvan minibüs, Çanakkale-İzmir kara yolu Bostancı Mahallesi yakınında yol dışında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Sürücü Hüseyin Genç ile aynı araçta bulunan Yusuf Genç'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen kişilerin cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.