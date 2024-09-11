Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli havalimanında yakalandı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelinin ilçede bulunan Kocaseyit Havalimanı'nda olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre; havalimanında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.