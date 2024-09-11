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        Haberler Gündem Güvenlik Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli havalimanında yakalandı

        Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan şüpheli havalimanında yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli, havalimanında jandarma ekipleri tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 07:07 Güncelleme: 11.09.2024 - 07:32
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        Terör örgütü propagandası yapıyordu, havalimanında yakalandı
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        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelinin ilçede bulunan Kocaseyit Havalimanı'nda olduğunu tespit etti.

        DHA'nın haberine göre; havalimanında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #Edremit
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