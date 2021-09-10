Tartışılan görüntüye soruşturma

Dün, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP'li Edremit Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerine yer verildi.
Bulvarda, ilçe idarecilerinin halkı selamlaması, atlı efelerin protokol üyelerine Türk bayrağı sunması, halk oyunu gösterisi ve ilçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından resmi geçitle tören sona erdi.
AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi.
Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.
VALİLİKTEN SORUŞTURMA
Balıkesir Valiliği Edremit'te Türk kadınının zincire vurulduğu gösteri ile ilgili soruşturma başlattı.
Valilikten gelen açıklama şu şekilde:
Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.
Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.
Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.
Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.
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