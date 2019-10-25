Mahmut Acaröz'ün haberine göre Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Çetenin; farklı kişilere yüksek faizle borç para verip karşılığında açık senet imzalattığı, vermiş olduğu paraların çok üzerinde miktarlarla kişileri borçlandırarak haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

12 şüphelinin yakalanması için yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 31.500 liralık 6 senet, 1 adet isimler yazılı ajanda, 1 pompalı tüfek ile zarf içerisinde 7.950 TL ve 800 Euro para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.